Планы России разместить ядерное оружие в Беларуси это акт отчаяния – МИД Латвии

Апрель, 02 в 15:06

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал планы России разместить ядерное оружие в Беларуси актом отчаяния.

Об этом сообщает Голос Америки.

Как пишет издание по мнению Ринкевичса, даже если Кремль привезет ядерное оружие в Беларусь, фундаментально это не изменит военную безопасность и ситуацию.

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– У россиян было ядерное оружие в Калининграде у наших границ еще до полномасштабного вторжения в Украину. Я считаю, что это акт отчаяния, потому что вы видите, что война в Украине идет не очень хорошо для Путина, – заявил он.

Глава МИД Латвии также заметил, что российский диктатор Владимир Путин просто продолжает попытки своего ядерного шантажа.

– На мой взгляд, такие заявления ясно показывают, что Беларусь не является суверенной страной. На самом деле это часть российского военного округа, – сказал Ринкевичс.

Латвийский министр отметил, что после этого против России и Беларуси нужно ввести больше санкций.