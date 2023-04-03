Более 750 млн пользователей в месяц: популярное китайское приложение для покупок шпионит за клиентами

Апрель, 02 в 23:43

Одна из самых популярных торговых площадок Китая Pinduoduo имеет возможность шпионить за своими пользователями.

Эта платформа продает одежду, продукты и другие товары более чем 750 млн пользователей в месяц.

По словам исследователей кибербезопасности, приложение способно обойти защиту мобильных телефонов пользователей, чтобы отслеживать действия в других приложениях, проверять уведомления, читать личные сообщения и изменять настройки. Кроме того, они добавляют, что после установки приложение сложно удалить.

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Эксперты говорят, что хотя многие приложения собирают огромное количество данных пользователей, иногда без явного согласия, гигант электронной коммерции Pinduoduo вывел нарушение конфиденциальности и безопасности данных на новый уровень.

Несколько экспертов в ходе исследования обнаружили наличие вредоносного программного обеспечения в приложении Pinduoduo, которое использовало уязвимости в операционных системах Android.

Инсайдеры компании сказали, что эксплойты применялись для шпионства за пользователями и конкурентами, чтобы увеличить продажи.

— Мы не видели, чтобы подобное приложение массового уровня пыталось расширить их привилегии, чтобы получить доступ к вещам, к которым они не должны получать доступ, — сказал главный научный сотрудник финской фирмы по кибербезопасности WithSecure Микко Хюппенен.

Доказательства наличия сложного вредоносного программного обеспечения в приложении Pinduoduo появились на фоне интенсивной проверки приложений, разработанных Китаем, таких как TikTok, из-за беспокойства по безопасности данных.