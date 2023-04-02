Армения хочет присоединиться к Римскому статуту, но арестовывать Путина не будет — вице-спикер парламента

Апрель, 02 в 10:53

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что Ереван прислушался к опасениям РФ и в состоянии сделать так, чтобы Римский статут не повлиял на стратегические отношения стран.

Об этом он сказал в интервью Арменпресс.

Вице-спикер отметил, что правительство страны решило присоединиться к Римскому статуту в декабре 2022 года в ответ на “агрессию Азербайджана”.

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— Я имею в виду, решение Конституционного суда не признает виновным никого, ни в каком вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо. А правительство Армении в декабре 2022 года, конечно, не могло ни угадать, ни предсказать вероятность и содержание конкретных решений Международного уголовного суда в марте, — сообщил он.

Аршакян также подчеркнул, что “у правящей партии и команды нет намерения или желания” арестовывать Путина в случае его визита в Армению.

— Мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты, — добавил он.

24 марта Конституционный суд Армении принял решение, по которому признал, что присоединение страны к Римскому статуту Международного уголовного суда соответствует Конституции Армении.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Основанием для выдачи ордеров стало дело о принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.

Источник: Арменпресс