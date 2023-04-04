Апрель, 04 в 12:37

На юге Нидерландов пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате один человек погиб, еще 30 получили ранения.

Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел возле села Воорсхотен, что недалеко от Гааги, около 3:25 утра по местному времени. По официальным данным, в поезде находилось около 50 человек.

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В Нидерландах поезд сошел с рельсов, есть погибший и 30 раненых / 2 фотографии

Указано, что предварительной причиной аварии называют остатки строительной техники на путях. Продолжается проверка для установления дополнительных деталей.

Представитель пожарной охраны сообщил, что 19 человек были доставлены в больницу.

Сейчас отменены все рейсы между Лейденом и пригородом Гааги.