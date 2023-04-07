Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Ночью 7 апреля армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической организации ХАМАС на юге Ливана. Об этом говорится в сообщении вооруженных сил Израиля.

— Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической организации ХАМАС на юге Ливана.

Ночью в пятницу ЦАХАЛ нанес удары по целям, в том числе по террористической инфраструктуре, принадлежащей террористической организации ХАМАС на юге Ливана.

ЦАХАЛ не позволит террористической организации ХАМАС действовать с территории Ливана и возлагает на государство Ливан ответственность за каждый направленный огонь, исходящий с его территории, — говорится в сообщении.