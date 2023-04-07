Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Фото: Pixabay

Ночью 7 апреля армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической организации ХАМАС на юге Ливана. Об этом говорится в сообщении вооруженных сил Израиля.

— Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической организации ХАМАС на юге Ливана.

Ночью в пятницу ЦАХАЛ нанес удары по целям, в том числе по террористической инфраструктуре, принадлежащей террористической организации ХАМАС на юге Ливана.

ЦАХАЛ не позволит террористической организации ХАМАС действовать с территории Ливана и возлагает на государство Ливан ответственность за каждый направленный огонь, исходящий с его территории, — говорится в сообщении.

Напомним в четверг, 6 апреля, Ливан атаковал территорию Израиля ракетами.

Источник: Israel Defense Forces

Сейчас смотрят

Источник: УНИАН
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка