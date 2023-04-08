Апрель, 08 в 17:50

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол заявил, что США могут направить войска на Тайвань, если Китай вторгнется на остров.

Об этом конгрессмен-республиканец заявил в интервью Fox News.

— Если коммунистический Китай вторгнется на Тайвань, это, безусловно, будет обсуждаться в Конгрессе и с американским народом, — сказал он.

Маккол добавил, что может привести множество доводов в пользу того, готов ли Конгресс США к обсуждению Тайваня и того, стоит ли самоуправляемый остров этих обсуждений.

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The New York Post отмечает, что потенциальный шаг по введению войск США будет представлять собой резкий контраст с войной в Украине, где Вашингтон отправили Киеву оружие на миллиарды, но отказался посылать войска.

— (Чтобы развернуть войска,) вы говорите о санкционированном применении военной силы, которое должно исходить от моего комитета, или об объявлении войны, чего мы не делали со времен Второй мировой войны, — сказал Маккол во время трехдневной поездки в Тайбэй во главе делегации Конгресса.

Ни Киев, ни Тайбэй не являются официальными американскими союзниками, но в США действует Закон об отношениях с Тайванем, призванный “содействовать поддержанию мира, безопасности и стабильности в западной части Тихого океана” путем разрешения определенных неофициальных дипломатических мероприятий между двумя странами.

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, поддержка США демократического Тайваня усилилась за последние несколько лет, поскольку Китай стремительно наращивает свои военные и глобальные амбиции.

Китай рассматривает Тайвань как отделившуюся провинцию, но США считают его суверенный статус неурегулированным.

— Некоторые страны раздувают ложный нарратив “демократия против автократии”, потворствуют и поддерживают сепаратистские силы “независимости Тайваня” во имя демократии и используют тайваньский вопрос для сдерживания Китая. Такие шаги крайне опасны и ни к чему не приведут, — заявила в пятницу на пресс-конференции официальный представитель МИД Китая Мао Нин, имея в виду США.

Она подчеркнула, что “будущее Тайваня лежит в воссоединении Китая, а благополучие людей на Тайване зависит от омоложения китайской нации”.

Но Маккол сказал Fox News, что он считает, что “конечно, если американский народ поддержит (отправку войск США после вторжения Китая), то Конгресс последует за ним”.

Американские военные лидеры заявили, что Пекин может вторгнуться на Тайвань к 2027 году — хотя некоторые, такие как начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдей, заявили, что нападение может произойти в любое время.

На вопрос, почему спикер Палаты представителей Кевин Маккарти не присоединился к Макколу в его поездке, Маккол отмахнулся, сказав Fox News, что причина была “деликатной”.

Тогдашний спикер Нэнси Пелоси совершила неоднозначный визит на Тайвань в августе, что вызвало крупные китайские военные учения в водах, окружающих остров, и приостановило военную переписку между Вашингтоном и Пекином.

На этой неделе Маккарти встретилась с президентом Тайваня Цай Ин-вэнь в Южной Калифорнии в рамках ее 10-дневного турне по США.

Это заявление стало нежелательной новостью для Китая, лидер которого, Си Цзиньпин, заявил, что его главным приоритетом является “воссоединение” с островом.

Представитель МИД КНР Мао Нин в понедельник раскритиковала встречу Маккарти и Цай, заявив, что Пекин “неоднократно подчеркивал, что мы решительно выступаем против любых форм официального взаимодействия и контактов между американской стороной и властями Тайваня”.

— В мире существует только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью Китая, — заявила она 3 апреля.

Она добавил, что указанный конгрессмен США должен “воздержаться от посылания неверных сигналов силам “независимости Тайваня” и не подрывать отношения между Китаем и США”.