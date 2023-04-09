Апрель, 09 в 0:05

Федеральное бюро расследований (ФБР) обратилось к социальным сетям, чтобы активизировать работу по вербовке россиян и сбору разведданных, поскольку война в Украине продолжается и конца ей не видно.

Как пишет Fox News, этот шаг от Соединенных Штатов получил неоднозначную оценку экспертов по России.

В видеоролике, размещенном в Facebook и Twitter, показаны сцены из столицы США и российского посольства, а голос, говорящий на русском языке, сообщает слушателям, что ФБР может изменить их будущее, если они смогут предоставить США разведданные.

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Диктор говорит, что ФБР ищет шпионов, экспатов и всех, кто обладает информацией о противодействии Кремлю.

На видео слышно мужской голос Алана Колера из отдела контрразведки: “Вы хотите изменить свое будущее?”. Говоря на русском, он утверждает, что первый шаг зависит только от самих россиян: “ФБР ценит вас. ФБР может помочь вам, но только у вас есть возможность сделать первый шаг”.

Fox News отмечает, что ФБР, похоже, запустило свою программу в социальных сетях в феврале в попытке побудить россиян отвернуться от Кремля и агрессии президента России Владимира Путина после более чем годичной войны в Украине и усиления геополитической напряженности в отношениях с Западом.

Бывший начальник московского отделения ЦРУ Дэн Хоффман сказал Fox News, что сообщение в социальных сетях было “острым” и “умным”, добавив, что оно может “помочь ФБР и стране одержать победу над российской агрессией”.

Однако бывший сотрудник разведывательного управления Министерства обороны по вопросам российской доктрины и стратегии Ребекка Кофлер, которая также является носителем русского языка, заявила в интервью Fox News Digital, что сам видеоролик был несовершенен, а комментарии диктора не всегда имели смысл, что, по ее мнению, “подрывает доверие к ФБР”.

Кофлер также задалась вопросом, как ФБР сможет выделить ресурсы, необходимые для надлежащей проверки всех звонящих, которых оно теперь, вероятно, будет получать.

— ФБР вводит в действие этот новый метод по нескольким причинам. Во-первых, крайне сложно вербовать российских агентов. Россия — очень сложная среда, потому что ее контрразведка — одна из самых эффективных и жестоких в мире, — пояснила она.

При этом Кофлер говорит, что подобная деятельность ФБР согласуется с современными способами вербовки.

— ФБР реагирует на современность, когда молодые люди постоянно находятся в социальных сетях. Оно пытается закинуть широкую сеть и получить большую выгоду, привлекая больше потенциальных кандидатов для шпионажа в пользу США, — продолжает Кофлер.

Однако бывший сотрудник разведки DIA не очень верит в то, что правительство сможет эффективно использовать такую программу.

— Я желаю им удачи, но мой уровень уверенности в том, что эта программа будет успешной, практически равен нулю, — добавил Кофлер.

Вашингтонское отделение ФБР призвало всех, кто располагает конфиденциальной информацией, связанной с российской разведкой или обороной, сообщить о себе.

Разведывательный отдел Бюро также постарался заверить тех, кто собирается сообщить о себе, что их не только выслушают, но и помогут обеспечить их безопасность и конфиденциальность.