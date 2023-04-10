Забор протяженностью 173 км: в Латвии возобновили строительство на границе с Беларусью

Апрель, 09 в 23:05

Латвия после приостановки работ готовится ко второму этапу строительства забора на границе с Беларусью, который должен начаться в апреле.

На первом этапе Латвия уже возвела 54 километра забора, но из-за неблагоприятной погоды в болотистой местности зимой строительство временно приостановили.

Кроме того, часть проблем связана с рельефом. Дело в том, что пограничная инфраструктура должна быть построена на крутых склонах и заболоченных участках, а дороги должны быть безопасны для движения. Строительство ограждения возобновят, когда почва станет более твердой, а температура воздуха будет стабильно выше +10 градусов.

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В целом проект предполагает строительство забора на 173-километровой полосе латвийско-белорусской границы. Первую очередь изгороди протяженностью 85,9 км должны закончить к осени. Вторую и третью (63,9 и 16,7 километра соответственно) – до конца 2024 года. Также планируют, что на границе построят 6 башен связи.

Ранее сообщалось, что забор будет высотой в 4 метра. Поверх ограды планируют натянуть колючую проволоку. При этом забор предназначен для предотвращения нелегального проникновения в ЕС мигрантов, пытающихся попасть туда через Беларусь.

Источник: Delfi