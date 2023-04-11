Американские шпионы поймали сотрудников российской разведки, которые хвастались, что убедили богатые нефтью Объединенные Арабские Эмираты “работать вместе против спецслужб США и Великобритании”.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на предполагаемый американский документ, размещенный в интернете в рамках крупной утечки данных разведки США.

Издание указывает, что на данный момент официальные лица США отказались комментировать документ, который, как известно, имеет гриф “совершенно секретно” и был просмотрен сотрудниками AP.

При этом правительство ОАЭ отвергло любые обвинения в том, что страна углубила связи с российской разведкой, назвав их “категорически ложными”.

— Однако у США растут опасения, что ОАЭ позволяют России и россиянам срывать санкции, введенные в связи с вторжением в Украину, — пишет издание.

Документ, с которым ознакомилось AP, включает пункт со ссылкой на исследование от 9 марта с заголовком: “Россия/ОАЭ: Углубление разведывательных отношений”. Американские официальные лица отказались подтвердить подлинность документа, и AP не смогло сделать это самостоятельно. Однако он похож на другие документы, опубликованные в рамках недавней утечки, отмечает издание.

Министерство юстиции США ранее начало расследование в связи с возможной утечкой документов Пентагона, которые были размещены на нескольких сайтах социальных сетей. В них, по всей видимости, подробно описывается помощь США и НАТО Украине и оценки американской разведки в отношении союзников США, которые могут ухудшить отношения с этими странами.

Некоторые из документов могли быть изменены или использованы как часть кампании по дезинформации, заявили официальные лица США. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в понедельник призвал к осторожности, “поскольку мы знаем, что по крайней мере в некоторых случаях информация была подделана”.

Ссылаясь на главное ведомство-преемник КГБ советского периода, документ, с которым ознакомилось AP, гласит: “В середине января сотрудники ФСБ утверждали, что сотрудники службы безопасности ОАЭ и России договорились о совместной работе против разведывательных служб США и Великобритании, согласно недавно полученным данным сигнальной разведки”.

Под сигнальной разведкой подразумеваются перехваченные сообщения, будь то телефонные звонки или электронные сообщения.

— ОАЭ, вероятно, рассматривают взаимодействие с российской разведкой как возможность укрепить растущие связи между Абу-Даби и Москвой и диверсифицировать разведывательное партнерство на фоне опасений по поводу ухода США из региона, — говорится в заключении оценки со ссылкой на столицу ОАЭ.

AP отмечает, что на данный момент неясно, существовало ли такое соглашение, описанное в документе ОАЭ-Россия, и были ли утверждения ФСБ намеренно или непреднамеренно введены в заблуждение. Однако американские чиновники все чаще говорят о резком увеличении количества сделок между ОАЭ и Россией.

Сотрудник Казначейства США, помощник министра Элизабет Розенберг, в марте выделила ОАЭ в качестве “страны повышенного внимания”. Она заявила, что тамошние предприятия помогают России обходить международные санкции, чтобы получить более чем на $5 млн американские полупроводники и другие контролируемые экспортом детали, включая компоненты, используемые на поле боя.

В последние годы сотрудники американской разведки указывали на возможные связи между ОАЭ и ЧВК Вагнера, тесно связанной с Кремлем и действующей в Украине и ряде африканских стран. В 2020 году разведывательное управление Министерства обороны США оценило, “что Объединенные Арабские Эмираты могут обеспечивать некоторое финансирование операций этой группы”.

Андреас Криг, доцент Королевского колледжа в Лондоне, в понедельник назвал ОАЭ “самым важным стратегическим партнером России как на Ближнем Востоке, так и в Африке”. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел обширные встречи с руководством ОАЭ в Дубае в 2020 году.

Россия и ОАЭ имеют схожие взгляды на некоторые ключевые конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а приток россиян в ОАЭ после начала Россией войны в Украине также укрепил связи между двумя странами, говорит Кристиан Ульрихсен, эксперт по Ближнему Востоку в Институте Бейкера Университета Райса. Но упоминание об объединении усилий против американских и британских спецслужб вызывает удивление, сказал Ульрихсен.

Сотрудники российской разведки “вероятно, заинтересованы в том, чтобы описывать что-то в таких терминах”, сказал он.

— Если бы ОАЭ описывали это именно так, я бы, конечно, воспринял это… совершенно иначе, — отмечает Ульрихсен.

Неназванный американский чиновник отдельно сказал AP, что Соединенные Штаты также обеспокоены тем, что российские деньги приходят на раскаленный рынок недвижимости Дубая.

При этом в октябре федеральные прокуроры в Нью-Йорке предъявили обвинения двум россиянам из Дубая и другим лицам, обвиняемым в краже военных технологий у американских компаний, контрабанде миллионов баррелей нефти и отмывании десятков млн долларов для олигархов, окружающих президента России Владимира Путина.

Прокуроры по этому делу процитировали одного из россиян, проживающих в Дубае, который заверил своих партнеров, что “нет никаких опасений” по поводу использования финансового учреждения ОАЭ для проведения операций.

В понедельник, 10 апреля, Объединенные Арабские Эмираты в заявлении для AP по поводу документа, очевидно, полученного разведкой, сказали, что официальные лица ОАЭ не видели этот документ, а утверждения о ФСБ “категорически ложны”.

— Мы опровергаем любые утверждения относительно соглашения об углублении сотрудничества между ОАЭ и службами безопасности других стран против другой страны… ОАЭ поддерживают глубокие и прочные отношения со всеми странами, отражая свои принципы открытости, партнерства, наведения мостов и работы на благо общих интересов стран и народов для достижения международного мира и безопасности, — говорится в заявлении.

Утечка предполагаемого документа произошла в тот момент, когда эмиратские чиновники пересматривают свою внешнюю политику на Ближнем Востоке после серии нападений, приписываемых Ирану. Нападения, ответственность за которые взяли на себя йеменские повстанцы Хути, поддерживаемые Ираном, обрушились на Абу-Даби в 2022 году, убив трех человек и заставив американские силы, дислоцированные на месте, ответить ракетами ЗРК Patriot.

За прошедшее время, когда эмиратцы восприняли ослабление присутствия Америки в регионе после ее хаотичного ухода из Афганистана, ОАЭ достигли разрядки с Ираном, отмечает AP.

— И это несмотря на то, что Соединенные Штаты сохраняют многочисленные военные базы и размещают тысячи военнослужащих и вооружения в регионе, в том числе на авиабазе Аль-Дафра в Абу-Даби. Порт Джебель Али в Дубае остается самым загруженным портом захода ВМС США за пределами континентальной части США, — пишет издание.

ОАЭ также остаются одним из немногих мест, откуда после вторжения России в Украину в 2022 году по-прежнему осуществляются ежедневные прямые рейсы в Москву. Благодаря этому в ОАЭ, автократической федерации из семи шейхств на Аравийском полуострове, приходят деньги, мегаяхты и российские граждане.

За последнее десятилетие отношения между США и ОАЭ менялись по мере укрепления власти правителя Абу-Даби шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна. При администрации Трампа ОАЭ дипломатически признали Израиль.

После заключения этой сделки ОАЭ обратились к президенту Джо Байдену с просьбой предоставить им современные американские истребители F-35, но так и не получили их. Между тем, Эмираты критикуют Израиль в связи с эскалацией насилия между жестко правым правительством Израиля под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху и палестинцами.

Источник : AP

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