Утечка секретных данных США: есть информация о взрывах в Мачулищах и кто за этим стоит
В секретных документах США, распространенных в сети, предполагается, что за атакой на самолет А-50 на аэродроме Мачулищи в Беларуси могли стоять агенты СБУ, которые проигнорировали приказ.
26 февраля сотрудники СБУ узнали, что их агенты в Беларуси “проигнорировали приказ” и атаковали российский самолет А-50.
Оценка атаки на самолет была обозначена “совершенно секретно” (высокий уровень секретности в США) и аббревиатурой SI-G.
По словам собеседников The Economist среди официальных лиц, она означает, что данные получили благодаря радиоэлектронной разведке — прослушиванию телефонных разговоров или электронным перехватам.
“Утечка” демонстрирует, что США “следят не только за украинскими генералами и шпионами”, но и за официальными лицами в Венгрии, Израиле, Южной Корее и МАГАТЭ. Кроме того, из обнародованной информации можно узнать, как США это делают.
The Economist сообщает, что многие обнародованные документы описывают контакты между отдельными людьми или группами, в частности в армии РФ и разведслужбах. После этого российские генералы и шпионы могут принять меры, например, изменить способы связи.
Напомним, что 26 февраля на аэродроме Мачулищи в Беларуси раздались взрывы. После чего появилась информация о повреждении российского самолета А-50У.
Фото: Maxar Technologies
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