Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Блинкен заявил о готовности посетить Китай
США считают важным продолжать искать пути укрепления отношений с Китаем.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отправится с визитом в Китай, как только для этого созреют соответствующие условия. Об этом он сказал на пресс-конференции.
– Наши отношения с Китаем – это не новая холодная война, не трение, не напряженности. Что касается моего визита в Китай, когда созреют соответствующие условия, я, конечно, буду с нетерпением ждать его, — заявил госсекретарь США.
При этом, по словам Энтони Блинкена, США считают важным продолжать искать пути укрепления отношений с Китаем. Он также подчеркнул, что отношения между Пекином и Вашингтоном одни из самых значительных и сложных.
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Источник: Голос Америки
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