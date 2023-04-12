Блинкен заявил о готовности посетить Китай

США считают важным продолжать искать пути укрепления отношений с Китаем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отправится с визитом в Китай, как только для этого созреют соответствующие условия. Об этом он сказал на пресс-конференции.

– Наши отношения с Китаем – это не новая холодная война, не трение, не напряженности. Что касается моего визита в Китай, когда созреют соответствующие условия, я, конечно, буду с нетерпением ждать его, — заявил госсекретарь США.

При этом, по словам Энтони Блинкена, США считают важным продолжать искать пути укрепления отношений с Китаем. Он также подчеркнул, что отношения между Пекином и Вашингтоном одни из самых значительных и сложных.

Источник : Голос Америки

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