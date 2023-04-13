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”Слив” данных Пентагона. США считают, что генсек ООН слишком снисходителен к России

Генсек ООН Антоніу Гутерріш
Фото: Depositphotos

США считают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш слишком уступчив к Москве.

Об этом говорится в “секретных” документах Пентагона, которые оказались в сети, пишет BBC.

Файлы свидетельствуют, что Вашингтон внимательно следил за Гутеррешем. Несколько документов описывают частное общение генсека и его заместителя и содержат откровенные высказывания Гутерреша о войне РФ против Украины и африканских лидерах.

Так, один из документов касается зерновой сделки, которую заключили Украина и РФ при посредничестве ООН и Турции. В файлах говорится о том, что генсек ООН так стремился сохранить соглашение, что был готов пойти навстречу российским интересам.

— Гутерреш подчеркнул свои усилия по улучшению экспортных возможностей РФ, даже если в этом участвуют российские юридические или физические лица, попавшие под санкции, — говорится в сообщении.

Согласно оценке, действия Гутерреша в феврале “подорвали широкие усилия привлечь Москву к ответственности за ее действия в Украине”.

— Еще один документ от середины февраля описывает разговор Гутерреша и его заместителя Амины Мохаммед. Тогда генсек ООН выразил обеспокоенность из-за призыва президента Еврокомиссии производить больше оружия и снарядов из-за войны в Украине, — пишет BBC.

Указано, что представители ООН недовольны американской интерпретацией позиции Гутерреша. Они говорят, что генсек ООН очень четко заявил о своем отношении к войне, которую начала Россия.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что “слитые” документы Пентагона содержат очень много информации, которая не соответствует действительности.

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Бен Ходжес

Источник: BBC
Антоніу Гуттеріш, Война в Украине, ООН, США
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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