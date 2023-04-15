Ассанж, Сноуден, Мэннинг: кто, кроме Джека Тейшейра, смог обойти безопасность США

Джек Тейшейра не первый: как Ассанж, Сноуден и Мэннинг обошли безопасность правительства США
После того, как в Пентагоне произошла утечка секретных документов, из-за чего был арестован 21-летний солдата национальной гвардии Джека Тейшейры, пристальное внимание вновь вернулось к предыдущим историям с брешью в американской правительственной системе безопасности.
Однако новые разоблачения это далеко не первые громкие утечки секретной информации, поставившие США в неловкое положение.
Ситуации, когда государственная система США давала брешь, неразрывно связаны с такими именами, как Челси Мэннинг, Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден.
Челси Мэннинг
Бывший аналитик разведки армии США стояла за крупнейшей известной несанкционированной утечкой секретных материалов правительства США.
В 2013 году Мэннинг была осуждена военным трибуналом за шпионаж и другие преступления.
Во время службы в Ираке в 2010 году она передала на информационную платформу WikiLeaks около 750 тыс. документов, видеозаписей, дипломатических депеш и записей с мест боевых действий.
Приговоренная к 35 годам лишения свободы, она была освобождена в 2017 году после того, как бывший президент США Барак Обама смягчил ее приговор.
Ранее известная как рядовой Брэдли Мэннинг, бывший солдат теперь идентифицирует себя как женщина и прошел гендерную трансформацию, находясь в тюрьме.
Среди обнародованных ею документов были миллионы дипломатических телеграмм и видеозапись 2007 года, на которой американский вертолет в Багдаде обстреливает группу гражданских лиц.
В результате атаки погибли дюжина человек, включая двух фотографов агентства Reuters, и были ранены двое детей.
В ответ на это администрация Обамы ввела программу Инсайдерская угроза, которая требовала от американских ведомств усилить меры защиты от несанкционированного разглашения информации.
Ее меры безопасности включали регулярный мониторинг и аудит засекреченных компьютерных сетей “для обнаружения, мониторинга и анализа аномального поведения пользователей с целью выявления признаков неправомерного использования”.
В 2019 году Мэннинг была вновь заключена в тюрьму за неуважение к суду после того, как отказалась давать показания большому жюри присяжных, расследующему деятельность WikiLeaks.
Джулиан Ассанж
Основатель WikiLeaks в настоящее время содержится в тюрьме строгого режима Белмарш на юго-востоке Лондона, продолжая длительную юридическую борьбу за то, чтобы избежать экстрадиции в США.
Он был арестован в Лондоне в 2019 году после того, как провел семь лет в укрытии в эквадорском посольстве.
Ассанж разыскивается США за предполагаемый сговор с целью получения и разглашения информации о национальной обороне после того, как WikiLeaks опубликовал сотни тысяч утечек документов, касающихся войн в Афганистане и Ираке.
Если Ассанжа признают виновным в нарушении Закона о шпионаже, ему грозит до 175 лет лишения свободы.
Он всегда отрицал любые правонарушения и получил поддержку своего дела от правозащитных групп, парламентариев и знаменитостей, включая покойного модельера Вивьен Вествуд.
Ассанж провел семь лет в лондонском посольстве Эквадора, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании и сексуальном насилии.
Его вытащили из здания после того, как Эквадор лишил его статуса беженца.
Ассанж и его жена Стелла, адвокат, поженились в Белмарше в марте прошлого года, у них двое детей.
Эдвард Сноуден
Бывший сотрудник американских спецслужб бежал в Россию после того, как в 2013 году опубликовал секретные файлы, раскрывающие масштабные операции по слежке внутри страны и за рубежом, проводимые Агентством национальной безопасности (АНБ), в котором он работал.
Вашингтон в течение многих лет добивался его возвращения, чтобы предстать перед судом по обвинению в шпионаже.
Россия предоставила Сноудену право на постоянное проживание в стране в 2020 году, что открыло ему путь к получению российского гражданства, которое он получил в сентябре прошлого года.
Впоследствии он принес присягу на верность принятой им стране и получил российский паспорт.
Апелляционный суд США ранее признал, что шпионская деятельность, которую разоблачил Сноуден, была незаконной, а руководители американской разведки, публично защищавшие ее, говорили неправду.
Сноуден, который не проявлял себя в России, но иногда критиковал Кремль в социальных сетях, заявил в 2019 году, что готов вернуться в США, если ему будет гарантирован справедливый суд.
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