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Джек Тейшейра не первый: как Ассанж, Сноуден и Мэннинг обошли безопасность правительства США

Джек Тейшейра не первый: как Ассанж, Сноуден и Мэннинг обошли безопасность правительства США
Фото: Getty Images

После того, как в Пентагоне произошла утечка секретных документов, из-за чего был арестован 21-летний солдата национальной гвардии Джека Тейшейры, пристальное внимание вновь вернулось к предыдущим историям с брешью в американской правительственной системе безопасности.

Однако новые разоблачения это далеко не первые громкие утечки секретной информации, поставившие США в неловкое положение.

Ситуации, когда государственная система США давала брешь, неразрывно связаны с такими именами, как Челси Мэннинг, Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден.

Челси Мэннинг

Бывший аналитик разведки армии США стояла за крупнейшей известной несанкционированной утечкой секретных материалов правительства США.

В 2013 году Мэннинг была осуждена военным трибуналом за шпионаж и другие преступления.

Во время службы в Ираке в 2010 году она передала на информационную платформу WikiLeaks около 750 тыс. документов, видеозаписей, дипломатических депеш и записей с мест боевых действий.

Приговоренная к 35 годам лишения свободы, она была освобождена в 2017 году после того, как бывший президент США Барак Обама смягчил ее приговор.

Ранее известная как рядовой Брэдли Мэннинг, бывший солдат теперь идентифицирует себя как женщина и прошел гендерную трансформацию, находясь в тюрьме.

Ассанж, Сноуден, Мэннинг: кто, кроме Джека Тейшейра, смог обойти безопасность США

Бредлі / Челсі Меннінг. Фото:
Natalie F Danelishen

Среди обнародованных ею документов были миллионы дипломатических телеграмм и видеозапись 2007 года, на которой американский вертолет в Багдаде обстреливает группу гражданских лиц.

В результате атаки погибли дюжина человек, включая двух фотографов агентства Reuters, и были ранены двое детей.

В ответ на это администрация Обамы ввела программу Инсайдерская угроза, которая требовала от американских ведомств усилить меры защиты от несанкционированного разглашения информации.

Ее меры безопасности включали регулярный мониторинг и аудит засекреченных компьютерных сетей “для обнаружения, мониторинга и анализа аномального поведения пользователей с целью выявления признаков неправомерного использования”.

В 2019 году Мэннинг была вновь заключена в тюрьму за неуважение к суду после того, как отказалась давать показания большому жюри присяжных, расследующему деятельность WikiLeaks.

Джулиан Ассанж

Основатель WikiLeaks в настоящее время содержится в тюрьме строгого режима Белмарш на юго-востоке Лондона, продолжая длительную юридическую борьбу за то, чтобы избежать экстрадиции в США.

Он был арестован в Лондоне в 2019 году после того, как провел семь лет в укрытии в эквадорском посольстве.

Ассанж разыскивается США за предполагаемый сговор с целью получения и разглашения информации о национальной обороне после того, как WikiLeaks опубликовал сотни тысяч утечек документов, касающихся войн в Афганистане и Ираке.

Если Ассанжа признают виновным в нарушении Закона о шпионаже, ему грозит до 175 лет лишения свободы.

Ассанж, Сноуден, Мэннинг: кто, кроме Джека Тейшейра, смог обойти безопасность США

Джуліан Ассанж / Фото: Getty Images

Он всегда отрицал любые правонарушения и получил поддержку своего дела от правозащитных групп, парламентариев и знаменитостей, включая покойного модельера Вивьен Вествуд.

Ассанж провел семь лет в лондонском посольстве Эквадора, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании и сексуальном насилии.

Его вытащили из здания после того, как Эквадор лишил его статуса беженца.

Ассанж и его жена Стелла, адвокат, поженились в Белмарше в марте прошлого года, у них двое детей.

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Джек Тейшейра не первый: как Ассанж, Сноуден и Мэннинг обошли безопасность правительства США

Эдвард Сноуден

Бывший сотрудник американских спецслужб бежал в Россию после того, как в 2013 году опубликовал секретные файлы, раскрывающие масштабные операции по слежке внутри страны и за рубежом, проводимые Агентством национальной безопасности (АНБ), в котором он работал.

Вашингтон в течение многих лет добивался его возвращения, чтобы предстать перед судом по обвинению в шпионаже.

Россия предоставила Сноудену право на постоянное проживание в стране в 2020 году, что открыло ему путь к получению российского гражданства, которое он получил в сентябре прошлого года.

Впоследствии он принес присягу на верность принятой им стране и получил российский паспорт.

Ассанж, Сноуден, Мэннинг: кто, кроме Джека Тейшейра, смог обойти безопасность США

Едвард Сноуден / Фото: ASLAN

Апелляционный суд США ранее признал, что шпионская деятельность, которую разоблачил Сноуден, была незаконной, а руководители американской разведки, публично защищавшие ее, говорили неправду.

Сноуден, который не проявлял себя в России, но иногда критиковал Кремль в социальных сетях, заявил в 2019 году, что готов вернуться в США, если ему будет гарантирован справедливый суд.

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Источник: Sky News
Джуліан Ассанж, Едвард Сноуден, Пентагон, США
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