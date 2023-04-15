Китай отказал госсекретарю США Блинкену в визите: причина

Китай отказал госсекретарю США Энтони Блинкену в визите из-за опасений, что ФБР опубликует результаты расследования инцидента со сбитым китайским аэростатом.

Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, Пекин заявил Вашингтону, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале, пока не ясны планы администрации США по результатам расследования.

Ранее Блинкен заявил, что отправится с визитом в Китай, как только для этого будут соответствующие условия. При этом он отметил, что США считают важным продолжать искать пути укрепления отношений с Китаем.

Напомним, что в феврале над Атлантическим океаном к востоку от штата Южная Каролина американские военные сбили китайский шпионский воздушный шар (аэростат).

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