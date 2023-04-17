Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Світ
Малиновская Ангелина, редактор ленты

МИД Украины отреагировало на беспорядки в Судане и призвало к взвешенности

МИД Украины отреагировало на беспорядки в Судане и призвало к взвешенности
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Украины осуждает насилие в Республике Судан, которое уже привело к большому количеству человеческих жертв во время беспорядков, произошедших 15 апреля.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.

— С глубокой обеспокоенностью следим за продолжающейся эскалацией ситуации в Республике Судан. Осуждаем насилие, которое уже привело к большому количеству человеческих жертв, — сообщает МИД.

В связи с этим украинские дипломаты призывают “стороны конфликта к сдержанности и взвешенности для недопущения дальнейшего обострения противостояния, во избежание последующих жертв среди гражданского населения”.

— Убеждены, что только в рамках мирного, инклюзивного диалога можно достичь общего видения путей воплощения коренных интересов суданского народа, прежде всего развития демократического и процветающего общества, — говорится в заявлении.

Читайте также
Стрельба и густой дым над столицей: в Судане вспыхнули бои между силовыми структурами
Бої в Судані

Кроме того, отмечается, что МИД и посольство Украины в Египте поддерживают связь с украинцами в Судане и удерживают вопросы обеспечения их безопасности на особом контроле.

МЗС України, Судан
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Судане погибли сотрудники ООН, организация приостанавливает там свою работу
Бої в Судані
Дмитрий Кулеба едет с визитом в Багдад: в МИД назвали цель
Дмитро Кулеба
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
МИД Украины отреагировало на беспорядки в Судане и призвало к взвешенности
В аэропорту Хартума во время боев находились украинцы, их вывезли в безопасное место – МИД
Судан - аеропорт Хартума
Стрельба и густой дым над столицей: в Судане вспыхнули бои между силовыми структурами
Бої в Судані
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь