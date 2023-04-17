МИД Украины отреагировало на беспорядки в Судане и призвало к взвешенности
Министерство иностранных дел Украины осуждает насилие в Республике Судан, которое уже привело к большому количеству человеческих жертв во время беспорядков, произошедших 15 апреля.
Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.
— С глубокой обеспокоенностью следим за продолжающейся эскалацией ситуации в Республике Судан. Осуждаем насилие, которое уже привело к большому количеству человеческих жертв, — сообщает МИД.
В связи с этим украинские дипломаты призывают “стороны конфликта к сдержанности и взвешенности для недопущения дальнейшего обострения противостояния, во избежание последующих жертв среди гражданского населения”.
— Убеждены, что только в рамках мирного, инклюзивного диалога можно достичь общего видения путей воплощения коренных интересов суданского народа, прежде всего развития демократического и процветающего общества, — говорится в заявлении.
Кроме того, отмечается, что МИД и посольство Украины в Египте поддерживают связь с украинцами в Судане и удерживают вопросы обеспечения их безопасности на особом контроле.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко