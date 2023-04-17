МИД Украины отреагировало на беспорядки в Судане и призвало к взвешенности

Министерство иностранных дел Украины осуждает насилие в Республике Судан, которое уже привело к большому количеству человеческих жертв во время беспорядков, произошедших 15 апреля.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.

— С глубокой обеспокоенностью следим за продолжающейся эскалацией ситуации в Республике Судан. Осуждаем насилие, которое уже привело к большому количеству человеческих жертв, — сообщает МИД.

В связи с этим украинские дипломаты призывают “стороны конфликта к сдержанности и взвешенности для недопущения дальнейшего обострения противостояния, во избежание последующих жертв среди гражданского населения”.

— Убеждены, что только в рамках мирного, инклюзивного диалога можно достичь общего видения путей воплощения коренных интересов суданского народа, прежде всего развития демократического и процветающего общества, — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что МИД и посольство Украины в Египте поддерживают связь с украинцами в Судане и удерживают вопросы обеспечения их безопасности на особом контроле.

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