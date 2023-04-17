Еще один шаг к изоляции. Пять стран G7 договорились вытеснять РФ с рынка ядерного топлива

Великобритания, США, Канада, Япония и Франция образовали альянс, направленный на вытеснение России с международного рынка ядерной энергетики.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

Указано, что пять стран будут использовать соответствующие ресурсы и возможности секторов гражданской атомной энергетики каждого государства, чтобы подорвать контроль России над цепочками поставок.

Это соглашение будет поддерживать стабильные поставки топлива для сегодняшних потребностей, а также гарантировать безопасную и надежную разработку и использование топлива в будущем.

Кроме того, договор планируют использовать как основу для полного вытеснения России с рынка ядерного топлива. Сделать это хотят как можно быстрее, чтобы лишить российского диктатора Владимира Путина еще одного источника финансирования войны против Украины.

— Великобритания была в самом центре глобальных усилий, направленных на поддержку Украины, победу над Путиным и обеспечение того, что ни он, ни кто-либо другой, подобно ему, больше никогда не сможет думать, что может держать мир в плену своих энергоресурсов, — подчеркнул министр энергетической безопасности Грант Шаппс.

Ранее правительство Германии предложило включить санкции против атомной промышленности РФ в следующий, 11-й санкционный пакет ЕС.

Источник: правительство Великобритании

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