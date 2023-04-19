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Илья Нежигай, редактор ленты

Из Венгрии из-за санкций США вышел банк, связанный с РФ

Из Венгрии из-за санкций США вышел банк, связанный с РФ

Международный инвестиционный банк в Будапеште, который на прошлой неделе попал под санкции Соединенных Штатов, закрывает свою штаб-квартиру в Венгрии и выходит из Евросоюза.

Об этом говорится в заявлении на сайте учреждения, которое приводит венгерское издание Világgazdaság.

— Банк начал перенос операций и функций штаб-квартиры из Венгрии в Россию, — говорится в заявлении.

В заявлении банка отмечается, что после санкций Америки больше нет возможности осуществлять финансовые операции, а из-за прекращения участия в этом банке Венгрии, больше нет оснований для дальнейшей деятельности в Будапеште и Европейском Союзе в целом.

Международный инвестиционный банк предлагает Венгрии безотлагательно расторгнуть соглашение о размещении его штаб-квартиры в Будапеште.

Напомним, 12 апреля текущего года США в санкционный список внесли трех высокопоставленных чиновников Будапештского международного инвестиционного банка.

В ответ на это уже 13 апреля правительство Венгрии приняло решение отозвать своих представителей из этого финансового учреждения.

Отмечалось, что венгерское правительство обсудило ситуацию и согласовало, что хотя Международный инвестиционный банк “играет важную роль в развитии Центральной и Восточной Европы”, деятельность банка “потеряла смысл вследствие введенных американскими санкций”.

Отметим, США наложили санкции на Международный инвестиционный банк, “финансовое учреждение, контролируемое Россией” в Будапеште, а также на его московскую дочернюю компанию и нескольких бывших и нынешних руководителей.

Фото: Szabolcs Panyi

ЕС, Банк, санкції, Санкції проти Росії, США, Венгрия
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