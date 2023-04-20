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На этой неделе Еврокомиссия представит странам ЕС детали нового санкционного пакета против РФ — СМИ

Санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

В эту пятницу, 21 апреля, Еврокомиссия проинформирует послов ЕС о содержании нового пакета санкций против России.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех неназванных дипломатов.

Указано, что в среду Еврокомиссия проинформировала послов ЕС о том, что пригласит их на закрытые брифинги по запланированному содержанию санкционного пакета. На таких встречах Еврокомиссия обычно информирует дипломатов о том, чего ожидать от ее предложений. Послы, в свою очередь, могут указать на “красные линии” от своих правительств.

Ранее в Германии предложили включить санкции в отношении атомной промышленности РФ в новый, 11-й санкционный пакет ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, что следующий пакет санкций будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и лазейками.

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Источник: Politico
Еврокомиссия, ЕС, Война в Украине, Санкції проти Росії
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