На этой неделе Еврокомиссия представит странам ЕС детали нового санкционного пакета против РФ — СМИ
В эту пятницу, 21 апреля, Еврокомиссия проинформирует послов ЕС о содержании нового пакета санкций против России.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех неназванных дипломатов.
Указано, что в среду Еврокомиссия проинформировала послов ЕС о том, что пригласит их на закрытые брифинги по запланированному содержанию санкционного пакета. На таких встречах Еврокомиссия обычно информирует дипломатов о том, чего ожидать от ее предложений. Послы, в свою очередь, могут указать на “красные линии” от своих правительств.
Ранее в Германии предложили включить санкции в отношении атомной промышленности РФ в новый, 11-й санкционный пакет ЕС.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, что следующий пакет санкций будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и лазейками.