Президент Украины Владимир Зеленский обратился в четверг к Конгрессу Мексики с призывом помочь защитить территориальную целостность Украины.

Об этом пишут мексиканские и американские СМИ, в частности CNN и AP.

Во время выступления Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки Украины со стороны Мексики в вопросе российско-украинской войны.

— Ваш голос в Генеральной Ассамблее ООН и других международных организациях очень важен. Это голос в защиту принципов и целей Устава ООН и, следовательно, в защиту территориальной целостности Украины и всех стран мира, — сказал Зеленский по видеосвязи.

Президент также раскритиковал лидеров, занявших нейтральную позицию в отношении российского вторжения в Украину, назвав их популистами.

Комментарии Зеленского, сделанные по видеосвязи перед комитетом мексиканских законодателей, были явной ссылкой на таких лидеров, как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

— Есть некоторые лидеры, которые ни разу не посетили Украину и не видели, что принесла жестокая российская агрессия, и почему важно защищать жизни. Но просто стремясь к популизму, они говорят такие вещи, как Украина якобы не готова к миру, — сказал Зеленский, добавив.

Зеленский также обрушился с критикой на “различные компании и крупные транснациональные фирмы, которые хотят заработать миллионы на торговле с Россией”, добавив, что “к сожалению, мир полон лицемерия”.

Отмечается, что президент Украины получил овации от законодателей Мексики до и после своего выступления.

Ранее бразильский лидер отказался предоставить Украине оружие, возложил вину на обе стороны и предложил создать клуб стран, включающий Бразилию и Китай, для посредничества в установлении мира.

Мексика под руководством президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора проголосовала за осуждение вторжения России, хотя и отказалась вводить экономические санкции против России.

Ранее в этом месяце Лула заявил журналистам в Абу-Даби, что два государства — Россия и Украина — решили начать войну, а днем ранее в Пекине сказал, что США должны прекратить “стимулировать” продолжение боевых действий и начать обсуждать мир.

Лула также предложил Украине уступить Крым, чтобы прекратить войну.

AP отмечает, что выступление президента Владимира Зеленского совпало по времени с турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова по странам Латинской Америки.

В среду Лавров встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, и оба выразили сочувствие по поводу американских санкций. А уже в четверг глава МИД РФ встретился с недавно переизбранным президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем в ходе последнего этапа латиноамериканского турне, в ходе которого он посетил Бразилию, Никарагуа и Венесуэлу.

Источник : AP, CNN

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