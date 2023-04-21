Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Світ
Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

Байден объявит о намерении баллотироваться на следующей неделе — NBC News

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден готовится официально объявить о намерении баллотироваться на второй срок на следующей неделе, а советники говорят, что это может произойти уже во вторник. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на три источника в Белом доме.

Несмотря на то, что советники неоднократно заявляли, что официальный график начала кампании Байдена на 2024 год пока не согласован, они рассматривают в качестве даты для старта 25 апреля — годовщину объявления Байденом кампании на 2020 год.

Источники сообщили, что, как и четыре года назад, Байден представит свою кандидатуру посредством видеообращения.

Читайте также
В ожидании авиационной коалиции: что известно о Рамштайне-11 и приоритетах Украины
Зустріч Рамштайн

Источник: CNBC
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 20.04.2023
карта бойових дій 2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог в Україні 2023
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Байден объявит о намерении баллотироваться на следующей неделе — NBC News
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
виплати
Мобилизуют ли людей с инвалидностью III группы — ответ эксперта
Байден объявит о намерении баллотироваться на следующей неделе — NBC News
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.04.2023)
Байден объявит о намерении баллотироваться на следующей неделе — NBC News
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (19.04.2023)
Байден объявит о намерении баллотироваться на следующей неделе — NBC News
Уже собрали на дроны и бус: в Черкассах студенты разбирают ноутбуки ради ВСУ
Ремонт гаджетів
В КГГА рассказали, когда ожидают пик весеннего наводнения и как готовятся спасатели
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь