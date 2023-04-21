Байден объявит о намерении баллотироваться на следующей неделе — NBC News

Президент США Джо Байден готовится официально объявить о намерении баллотироваться на второй срок на следующей неделе, а советники говорят, что это может произойти уже во вторник. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на три источника в Белом доме.

Несмотря на то, что советники неоднократно заявляли, что официальный график начала кампании Байдена на 2024 год пока не согласован, они рассматривают в качестве даты для старта 25 апреля — годовщину объявления Байденом кампании на 2020 год.

Источники сообщили, что, как и четыре года назад, Байден представит свою кандидатуру посредством видеообращения.

Источник : CNBC

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.