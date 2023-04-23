ЕС должен быть готов ввести санкции в случае нападения Китая на Тайвань — Вебер
Если Китай решит напасть на Тайвань, ЕС должен стать на сторону демократии и ввести санкции против Пекина.
Об этом заявил глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер.
– ЕС должен быть готов ввести широкомасштабные санкции в случае нападения Китая на Тайвань, заранее и убедительно заявив об этом, – говорится в сообщении.
Он назвал это лучшей возможностью предотвратить эскалацию в регионе.
– Такие лидеры, как китайские и российские, понимают только язык силы. Нам также нужна зона свободной торговли для демократий, – добавил Вебер.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США готовы ввести новые санкции против Китая.
Однако Вашингтон не стремится к полному экономическому отграничению от Пекина. По словам главы Минфина США, это станет крахом для обеих стран.
Напомним, что в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Тайвань исторически является неотъемлемой частью их страны.
Источник: Der Spiegel