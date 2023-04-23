ЕС должен быть готов ввести санкции в случае нападения Китая на Тайвань — Вебер

Если Китай решит напасть на Тайвань, ЕС должен стать на сторону демократии и ввести санкции против Пекина.

Об этом заявил глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер.

– ЕС должен быть готов ввести широкомасштабные санкции в случае нападения Китая на Тайвань, заранее и убедительно заявив об этом, – говорится в сообщении.

Он назвал это лучшей возможностью предотвратить эскалацию в регионе.

– Такие лидеры, как китайские и российские, понимают только язык силы. Нам также нужна зона свободной торговли для демократий, – добавил Вебер.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США готовы ввести новые санкции против Китая.

Однако Вашингтон не стремится к полному экономическому отграничению от Пекина. По словам главы Минфина США, это станет крахом для обеих стран.

Напомним, что в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Тайвань исторически является неотъемлемой частью их страны.

Источник: Der Spiegel

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