Комментарий посла Китайской Народной Республики относительно сомнительности суверенитета постсоветских государств является неприемлемым.

Об этом на своей странице в Twitter написал высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и обороны Жозеп Боррель.

— Неприемлемы замечания посла Китая во Франции, которые ставили под сомнение суверенитет стран, ставших независимыми после распада Советского Союза в 1991 году, — отметил он.

Жозеп Боррель добавил, что в Евросоюзе пока лишь предполагают, что заявления китайского дипломата не отражают официальную политику Китая.

Напомним, 17 апреля посол Китая во Франции Лу Шае в интервью французскому телеканалу поставил под сомнение суверенитет бывших республик СССР, поскольку, по его словам, страны бывшего Советского Союза “не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы придало силу их статусу суверенных стран”. Он также ответил на вопрос французского журналиста о принадлежности временно оккупированного Крыма тем, что полуостров якобы “изначально принадлежал России”.

На заявление отреагировали как украинские чиновники и дипломаты, так и представители других постсоветских государств.

Так, например, Латвия, Литва и Эстония вызвали в свои МИД представителей Китая, а внешнеполитическое ведомство Франции заявило, что обеспокоено из-за заявления посла Китая в Париже.

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