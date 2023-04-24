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Почти 70% республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах в 2024 году — опрос NBC

Почти 70% республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах в 2024 году — опрос NBC
Фото: Depositphotos

Две трети избирателей от Республиканской партии на первичных выборах заявили, что поддерживают экс-президента США Дональда Трампа, несмотря на его недавний уголовный арест и другие юридические расследования.

Об этом свидетельствует опрос NBC News.

Указано, что энтузиазм Республиканской партии в отношении Трампа контрастирует со встревоженным недовольством нации тем, как складывается предвыборная гонка 2024 года.

Так, согласно результатам опроса, подавляющее большинство американцев не хотят, чтобы Трамп или действующий президент Джо Байден баллотировались на пост президента в 2024 году.

И половина из тех, кто не хочет, чтобы 80-летний Байден баллотировался, говорят, что возраст президента является “основной” причиной. Трампу же сейчас 76 лет.

Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщали, что Байден планирует баллотироваться на второй срок, но не торопится с объявлением.

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Источник: NBC News

Выборы в США, Дональд Трамп, США
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