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Министры стран ЕС хотят согласовать новый санкционный режим — за дестабилизацию Молдовы

Министры стран ЕС хотят согласовать новый санкционный режим — за дестабилизацию Молдовы
Фото: Depositphotos

Министры иностранных дел стран ЕС намерены договориться об учреждении нового санкционного режима — против лиц, которые вовлечены в дестабилизацию внутренней ситуации в Молдове.

Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, сообщает корреспондент Европейской правды.

Ауреску отметил, что на встрече министров в Люксембурге ожидают два важных решения по Молдове.

— Первое решение — политическая договоренность, которой, надеюсь, получится достичь, я убежден, что ее достигнут, по созданию нового санкционного режима против тех, кто работает на дестабилизацию страны и нарушение конституционного строя Республики Молдова, — сказал он.

Глава МИД Румынии напомнил, что предложил это в конце февраля и рад, что инициатива быстро получила поддержку. По его словам, это “пожалуй, самый быстрый процесс создания нового санкционного механизма в истории ЕС”.

— Это будет важным инструментом для повышения устойчивости и безопасности Республики Молдова на фоне действий, которые руководствуются из России: это демонстрации и подрывная деятельность против конституционного строя Молдовы, которые мы наблюдали в последние месяцы, — добавил он.

Санкции будут включать запрет въезда и замораживание активов.

Ранее журналисты получили секретный документ, в котором говорилось, что Кремль планировал взять Молдову под полный контроль до 2030 года.

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Источник: Европейской правды

ЕС, Молдова, санкції
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