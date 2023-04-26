После того, как президент США Джо Байден объявил, что будет баллотироваться на переизбрание в 2024 году, создавая условия для возможного матча-реванша с Дональдом Трампом, вновь возникли вопросы о том, как может повлиять тема американских выборов на российско-украинскую войну.

В видеоролике, опубликованном Байденом, нет ни слова об Украине или России, сам посыл больше ориентирован на внутреннюю политику Соединенных Штатов.

При этом Байден в ролике указывает, что сегодня “переломный момент”, когда свободы и права находятся под угрозой, именно поэтому он баллотируется.

Ожидается, что вице-президент Камала Харрис, которой 58 лет, снова станет его вторым номером на выборах.

Факты ICTV пытались разобраться, какие шансы у Байдена переизбраться в Белый дом, как это может повлиять на поддержку Украины Вашингтоном, а также то, как американский избирательный процесс может сказаться на российско-украинской войне.

Поддержка внутри США и возможные конкуренты

Байден и раньше давал понять, что будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание, но главный вопрос заключался в том, когда он об этом объявит. Пока у 46-го президента Америки нет серьезных конкурентов на выдвижение от Демократической партии, что означает, что гладкий путь к выдвижению кандидата почти гарантирован.

Однако последние опросы, как, например, исследование NBC News, показывают, что его решение баллотироваться имеет разногласия как внутри партии, так и на национальном уровне. Согласно данным NBC News, 70% американцев и чуть более половины демократов считают, что ему не следует баллотироваться снова. Большинство тех, кто считает, что Байден не должен баллотироваться, ссылаются на его возраст.

Кроме Байдена о претензиях на высшую должность в США от партии демократов объявили автор бестселлеров о самопомощи Марианна Уильямсон и активист борьбы с вакцинами Роберт Кеннеди-младший.

От Республиканской партии уже была подана кандидатура Дональда Трампа, что повышает вероятность того, что оба политика вновь встретятся друг с другом 5 ноября 2024 года. И хоть Трамп считается фаворитом на победу в своей номинации, он все же сталкивается с конкуренцией со стороны губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

На сегодня неподтвержденными остаются и разговоры вокруг баллотирования бывшего вице-президента Майка Пенса, который недавно сказал в комментарии CBS News, что решит до июня, будет ли подавать свою кандидатуру.

Также остаются и другие кандидатуры, которые уже объявили о планах участвовать в президентских выборах. Среди них бывший посол США в ООН Никки Хейли, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, единственный темнокожий сенатор от Республиканской партии Тим Скотт и бизнесмен индийско-американского происхождения Вивек Рамасвами.

Возраст — главный оппонент Байдена

Американская пресса, говоря о планах 46-го президента США переизбираться на должность, особенно обращает внимание на его возраст, поскольку Джо Байден является самым старшим президентом в истории США. Сегодня Джозефу Байдену 80 лет, а, как ожидается, если он победит на выборах в конце 2024 года — ему уже будет 82, что означает, к концу второй каденции ему будет 86 лет.

Как пишет CNN, анонс Байдена о планах пойти в президенты во второй раз “положил начало битве за то, чтобы убедить страну, что он заслуживает еще четырех лет в Белом доме, а возраст не помешает его способности управлять (страной, — Ред.)”.

Другое американское издание, The Washington Post, пишет, что возраст Байдена также “может стать еще большим фактором для вице-президента Камалы Харрис, которая до сих пор с трудностями могла набирать политические обороты, оставаясь номером два в команде Байдена”.

Ожидается, что одним из главных аргументов оппонентов Байдена от Республиканской партии станет именно возраст 46-го президента США.

Выборы США и война России против Украины

Политолог Владимир Фесенко в комментарии Фактам ICTV заявил, что критика в сторону Джо Байдена во время предвыборного периода в США будет вне зависимости от того, будут ли украинские Вооруженные силы иметь те или иные успехи на поле боя.

По словам Фесенко, решающими факторами, которые будут влиять на выборы в США, всегда являются внутренняя политическая и экономическая ситуация в стране.

— Безусловно, фактор войны в Украине будет влиять, возможно, чуть больше, чем влияют международные события в США. Возможно, чуть больше, чем влияли на результаты президентских выборов в 2020 или 2016 году, — говорит он.

По словам политолога, для Байдена существует дилемма Украины, которая заключается в том, что именно к моменту президентских выборов, а не до начала праймериз, Байдену надо продемонстрировать или победу Украины, или мир.

— Затягивание войны без результата будет использовано его политическими противниками против него. Республиканцы, особенно трамписты, особенно, если Трамп будет выдвинут от Республиканской партии, будут обвинять Байдена в неэффективном использовании средств США. Поскольку будет идти речь не о внешнеполитических результатах, а о деньгах американских налогоплательщиков — это может влиять в определенной степени на ситуацию на выборах, — считает Владимир Фесенко.

Американская газета The New York Times отмечает, что деятельность Джо Байдена на мировой арене должна стать одним из его самых сильных аргументов в предвыборной гонке, поскольку именно при Байдене удалось сплотить НАТО и других партнеров, когда при его предшественнике, 45-м президенте Дональде Трампе, в отношения союзников вбивался клин по тем или иным причинам.

— При поддержке обеих партий он выделил более $100 млрд на вооружение украинской армии и на то, чтобы помочь правительству Украины и ее народу выжить на фоне российского нашествия, — напоминает NYT.

При этом Фесенко напоминает, что именно при Дональде Трампе Украина получила первое летальное вооружение от США, чтобы усилить свои Вооруженные силы.

Американский телеканал СNN отмечает, что продолжающаяся российско-украинская война может стать одним из вызовов для Байдена на выборах, особенно, когда места в Конгрессе США разделены после получения контроля республиканцами над Палатой представителей.

И хоть Владимир Фесенко отмечает, что сегодня очень сложно прогнозировать результаты выборов в Америке, а также то, как они могут повлиять на те или иные процессы, политолог все же считает, что США вряд ли ослабят военную поддержку Украины до окончания избирательного процесса.

Кроме того, Фесенко говорит, что смена главы Белого дома не должна повлиять на позицию стран Европейского Союза и Великобритании на продолжение поддержки, поскольку для Европы, как и для США, вопрос российско-украинской войны является частью темы национальной безопасности, что сложно обойти стороной.

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