Новый пакет санкций ЕС против РФ примут не раньше середины мая — МИД Польши

Европейский Союз обсуждает одиннадцатый пакет санкций против России, но его принятие маловероятно раньше середины мая.

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, пишет Reuters.

— Все это еще на стадии обсуждения… Я думаю, что вопрос будет закрыт не раньше, чем в середине мая. Вы не можете ожидать ничего раньше, — сообщил он.

Указано, что в этом месяце Польша представила предложение о новом пакете санкций против России, включая запрет на импорт нефти по трубопроводам и алмазов. Это предложение стало началом долгих и сложных переговоров между 27 членами блока.

Ранее высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран-членов ЕС еще не смогли согласовать одиннадцатый пакет санкций против России.

Источник : Reuters

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