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Бедрак Виктория, редактор ленты

Шольц пригласил в Берлин премьер-министра Китая. Bloomberg озвучил цель визита

Шольц пригласил в Берлин премьер-министра Китая. Bloomberg озвучил цель визита
Фото: Depositphotos

Канцлер Германии Олаф Шольц пригласил премьер-министра Китая Ли Цяна на переговоры в Берлин 20 июня. Этой встречей он стремится ослабить напряженность в отношениях между Европой и Пекином.

Об этом сообщает Bloomberg.

Указано, что Шольц стремится заручиться поддержкой Китая как ключевого партнера в решении проблем укрепления мира и борьбы с изменением климата. Кроме того, он хочет установить красные линии для любых изменений статуса-кво на Тайване.

— Мы против разделения, мы за снижение рисков, – сказал Шольц, когда его спросили о позиции ЕС по поводу Китая после встречи лидеров блока в Брюсселе в прошлом месяце.

Bloomberg отмечает, что хоть Германия и рассматривает Пекин в определенных отношениях как противника, Шольц выступает против разрыва связей с Китаем, который является важным торговым партнером и важнейшим пунктом назначения для немецкого экспорта.

Ранее посол Китая во Франции Лу Шей сказал в интервью, что страны, которые стали независимыми после распада СССР, “не имеют эффективного статуса” в международном праве. Кроме того, он заявил, что незаконно оккупированный Крым якобы “изначально был частью РФ”.

Такие заявления вызвали возмущение Украины и других государств Европы, в частности Литвы, Латвии и Эстонии. На фоне резонанса посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью.

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Источник: Bloomberg
Китай, Німеччина, Олаф Шольц
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