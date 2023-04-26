Генсек ООН едет в Вашингтон, чтобы спасти зерновую сделку — СМИ

В среду, 26 апреля, генсек ООН Антониу Гутерриш отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в рамках дальнейших усилий по спасению Черноморской зерновой сделки.

Об этом пишет The New York Times.

Указано, что во вторник глава МИД России Сергей Лавров описал соглашение как находящееся в “тупике”, поскольку срок его действия вскоре истечет.

Гутерриш должен встретиться с Блинкеном и членами Конгресса во время трехдневных встреч в Вашингтоне после встречи с Лавровым.

— Среди тем, которые он, как ожидается, обсудит, — война в Украине и зерновая сделка, которая все чаще оказывается под угрозой на фоне жалоб со стороны России на то, что аспекты соглашения, которые бы способствовали экспорту российского зерна и удобрений, не соблюдаются, — говорится в сообщении.

Представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что “мы находимся в очень деликатном моменте восстановления Черноморской инициативы”.

Ранее страны Большой семерки призвали к продолжению и расширению критически важного соглашения об экспорте украинского зерна Черным морем.

Источник : NYT

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.