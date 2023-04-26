Впервые за всю историю отслеживания Gallup рейтингов мировых лидеров большинство в мире не одобряет лидерство России.

Об этом говорится в докладе Рейтинг мировых лидеров, опубликованном компанией Gallup, которая провела опросы в 137 странах.

По данным компании, одобрение способностей России к глобальному лидерству упало с 33% до 21% с момента ее вторжения в Украину в феврале 2022 года.

— Одобрение России упало практически во всех регионах мира, — говорится в исследовании.

По мере того, как Вашингтон наращивал военную, финансовую и дипломатическую поддержку Киева, одобрение руководства США резко возросло среди украинцев, увеличившись на 29% по сравнению с предыдущим годом и достигнув 66%. Однако общий рейтинг США в 2022 году составил 41%, что ниже 49%. Германия остается самой рейтинговой мировой державой шестой год подряд, ее рейтинг составляет 46%.

Как пишет Gallup, несколько стран, включая Индию и Китай, заняли менее жесткую или более стратегически амбивалентную позицию. Хотя большинство стран в той или иной форме осудили вторжение, некоторые воздержались от прямой критики.

Gallup приводит восемь ключевых выводов из данных за 2022 год о падении одобрения России на мировой арене.

1. Глобальное неодобрение руководства России в 2022 году достигло уровня большинства. Среди 137 стран и территорий, которые Gallup опросил в 2022 году, в среднем 57% опрошенных заявили, что не одобряют руководство России, что значительно больше, чем 38% в 2021 году, и является самым высоким показателем за всю историю исследований Gallup, начиная с 2007 года.

2. Одобрение российского руководства снизилось с 33% в 2021 году до 21% в 2022 году. Это падение перечеркнуло устойчивый рост одобрения в период с 2014 года, когда Россия впервые вторглась в Украину и оккупировала Крымский полуостров, до 2020 года, когда одобрение достигло максимума в 34%.

3. Процент тех, кто не имеет никакого мнения о российском руководстве, также достиг нового минимума. В начале проведения опроса Gallup о глобальном лидерстве в среднем 35% опрошенных из всех стран заявили, что они не знают достаточно о российском руководстве, чтобы дать ему оценку, что было выше, чем средний процент тех, кто либо одобряет, либо не одобряет.

— В последние годы этот показатель неуклонно снижался, достигнув нового минимума в 18% в 2022 году — это говорит о том, что действия России оставили меньше места для нейтрального отношения к руководству страны, — отмечается в исследовании.

4. Из 137 стран, опрошенных в 2022 году, большинство в 81 стране не одобряет российское руководство. Демократические страны с высоким уровнем дохода и западной ориентацией, как правило, дают самые высокие оценки неодобрения, в том числе США (93%), Канада (91%) и 10 европейских стран, включая Польшу, одного из самых верных союзников Украины в Европе, где неодобрение составило 95%. В самой Украине неодобрение высказали 96%.

5. Неодобрение руководства России выросло как минимум на 10 процентных пунктов в 84 странах и территориях среди опрошенных в 2021 и 2022 годах. Наибольший рост произошел в Литве, которая является членом НАТО и бывшей советской республикой, где неодобрение выросло с 44% в 2021 году до 91% в 2022 году.

Gallup отмечает скачки неодобрения более чем на 40 пунктов на Тайване (с 26% до 72%) и в Румынии (с 37% до 79%). В каждом из этих случаев война РФ против Украины, по-видимому, усилила оппозицию российскому руководству среди тех, кто ранее относился к нему неоднозначно, поскольку доля тех, кто говорит, что “не знает”, резко снизилась во всех трех группах населения.

6. В региональном разрезе наиболее вероятно, что население Латинской Америки изменило свое отношение к Кремлю в сторону неодобрения. Большинство лидеров стран региона пытались сохранить нейтральную позицию в отношении конфликта, и только Коста-Рика присоединилась к санкционным режимам против Москвы, но жители большинства латиноамериканских стран были настроены менее двойственно. В регионе медианное неодобрение руководства России выросло с 31% в 2021 году до 61% в 2022 году. И наоборот, медианное одобрение упало с 37% до 16%.

7. В странах Африки к югу от Сахары сдвиг в сторону неодобрения российского руководства был менее выраженным. Лидеры стран региона пытались избежать отчуждения одной из сторон конфликта, некоторые призывали к урегулированию военных действий при посредничестве, как это сделал президент Сенегала Маки Салл на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2022 года.

Многие страны Африки к югу от Сахары уязвимы перед кризисом продовольственной безопасности, возникшим в результате затяжного конфликта. Одобрение лидерства России в регионе снизилось с медианного показателя 45% в 2021 году до 35% в 2022 году; однако Африка к югу от Сахары была единственным регионом, в котором медианное неодобрение (32%) не превысило медианного одобрения в прошлом году.

8. Одобрение российского руководства резко упало в ключевом союзнике: Казахстане. Это крупное, богатое нефтью государство Центральной Азии традиционно тесно сотрудничает с Кремлем. Однако президент Касым-Жомарт Токаев присоединился к западным санкциям против России и отправил гуманитарную помощь в Украину. Настроения среди казахстанцев последовали его примеру: одобрение российского руководства упало с 55% в 2021 году до 29% в 2022 году, а неодобрение выросло с 20% до 50%.

Gallup пишет, что несмотря на значительные усилия России по распространению дезинформации о российско-украинской войне, масштабный сдвиг в отношении к руководству РФ демонстрирует, что геополитическое значение вторжения Путина в Украину не осталось незамеченным для большинства населения мира. Рост медианного показателя неодобрения на 19 пунктов среди 137 стран представляет собой резкий глобальный упрек, но остается открытым вопрос, как долго продлится изоляция России.

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