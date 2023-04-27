Несмотря на протест РФ. Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию о сотрудничестве Организации Объединенных Наций и Совета Европы.
Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.
Он отметил, что 122 страны проголосовали “за”.
— Попытка РФ снять упоминание об агрессии в отношении Украины провалилась в Генассамблее. Против резолюции проголосовали пять известных борцов с правами человека — РФ, Беларусь, Никарагуа, Сирия, КНДР, — говорится в сообщении.
ГенАсамблея 122 голосами «за» і 5 голосами «проти» ухвалила резолюцію про співпрацю ООН та Ради Європи @coe . Спроба рф зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини — рф, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР https://t.co/BuKoYyP4hT pic.twitter.com/raXtZBHBoL
— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 26, 2023
Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в рамках дальнейших усилий по спасению Черноморской зерновой сделки.