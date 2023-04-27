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Несмотря на протест РФ. Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы

Несмотря на протест РФ. Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы

Генеральная Ассамблея приняла резолюцию о сотрудничестве Организации Объединенных Наций и Совета Европы.

Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Он отметил, что 122 страны проголосовали “за”.

— Попытка РФ снять упоминание об агрессии в отношении Украины провалилась в Генассамблее. Против резолюции проголосовали пять известных борцов с правами человека — РФ, Беларусь, Никарагуа, Сирия, КНДР, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в рамках дальнейших усилий по спасению Черноморской зерновой сделки.

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Генасамблея ООН, ООН, Совет Европы, Сергій Кислиця
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