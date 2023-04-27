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Ядерный удар КНДР по США или союзникам положит конец режиму Кима – Байден

Ядерный удар КНДР по США или союзникам положит конец режиму Кима – Байден
Фото: Getty Images

Ядерная атака Северной Кореи на США или их союзников станет концом режима Ким Чен Ына.

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Bloomberg.

Он отметил, что такая атака будет “неприемлемой и приведет к концу любого режима, который прибегнет к таким действиям”.

В среду США объявили, что усилят усилия для защиты Южной Кореи от ядерной угрозы, в том числе планируют впервые за последние десятилетия разместить в стране подводные лодки с ядерными вооружениями.

Лидеры также договорились создать ядерную консультативную группу для улучшения координации, обмена информацией о сотрудничестве в сфере стратегических вооружений и проведения большего количества совместных военных учений.

— Мы не собираемся размещать ядерное оружие на полуострове, но у нас будут визиты в порты, визиты атомных подводных лодок и тому подобное. Мы никуда от этого не денемся, — сказал Байден.

Сеул в свою очередь пообещал придерживаться обязательств по отказу от создания собственного атомного арсенала.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что не стоит бояться ядерного удара со стороны РФ в случае захода ВСУ в Крым.

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Ядерный удар КНДР по США или союзникам положит конец режиму Кима – Байден

Источник: Bloomberg
Джо Байден, Ким Чен Ын, КНДР, США
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