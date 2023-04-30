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Малиновская Ангелина, редактор ленты

ВМС Финляндии и Швеции переведены в боевую готовность из-за кораблей РФ вблизи энергосетей

ВМС Финляндии и Швеции переведены в боевую готовность из-за кораблей РФ вблизи энергосетей
Фото: Pixabay

Военно-морские силы Швеции и Финляндии приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить возможные атаки со стороны РФ на энергетические сети этих стран.

Об этом в интервью финскому изданию Iltalehte заявила командующая ВМС Швеции адмирал Ева Скоог Хаслум.

Известно, что российские надводные корабли были зафиксированы вблизи ветряных электростанций и подводных силовых кабелей.

– Мы убеждены, что Россия сделала это, каким-то образом нанесла цели на карту, – сказала Скоог Хаслум.

Кроме того, на вопрос о рисках того, что россияне будут саботировать и разрушать, например, подводные электрические кабели, она ответила: “Безусловно. Это один из способов проведения операции против нас”.

Скоог Хаслум отметила, что поскольку российская атака на энергетические сети возможна, шведский флот находится в состоянии повышенной готовности к предотвращению диверсий.

— Поэтому мы постоянно стремимся как отразить намерения, находясь в непосредственной близости от целей, так и продемонстрировать нашу волю к самообороне, — добавила командующая ВМС.

Напомним, что ранее Швеция заявила, что высылает пятерых российских дипломатов из страны.

ВМС, Російська агресія, Россия, Фінляндія, Швеция
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