ВМС Финляндии и Швеции переведены в боевую готовность из-за кораблей РФ вблизи энергосетей
Военно-морские силы Швеции и Финляндии приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить возможные атаки со стороны РФ на энергетические сети этих стран.
Об этом в интервью финскому изданию Iltalehte заявила командующая ВМС Швеции адмирал Ева Скоог Хаслум.
Известно, что российские надводные корабли были зафиксированы вблизи ветряных электростанций и подводных силовых кабелей.
– Мы убеждены, что Россия сделала это, каким-то образом нанесла цели на карту, – сказала Скоог Хаслум.
Кроме того, на вопрос о рисках того, что россияне будут саботировать и разрушать, например, подводные электрические кабели, она ответила: “Безусловно. Это один из способов проведения операции против нас”.
Скоог Хаслум отметила, что поскольку российская атака на энергетические сети возможна, шведский флот находится в состоянии повышенной готовности к предотвращению диверсий.
— Поэтому мы постоянно стремимся как отразить намерения, находясь в непосредственной близости от целей, так и продемонстрировать нашу волю к самообороне, — добавила командующая ВМС.
Напомним, что ранее Швеция заявила, что высылает пятерых российских дипломатов из страны.