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Журналистика – не преступление: Байден призвал РФ освободить корреспондента WSJ

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что незаконно задержанный в России журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович должен быть срочно освобожден, как и другие неправомерно задержанные американцы.

Об этом он заявил на ежегодном мероприятии Ассоциации корреспондентов Белого дома.

— Журналистика – это не преступление. Эван должен быть немедленно освобожден вместе со всеми другими американцами, удерживаемыми в заложниках или неправомерно задержанными за границей, – сказал Байден.

Он отметил, что Гершкович уехал в РФ, чтобы “пролить свет на тьму”. Глава американского государства заверил, что американские власти “ежедневно работают над тем, чтобы обеспечить освобождение, ищут возможности и инструменты, чтобы вернуть Гершковича домой.

Перед началом мероприятия глава Белого дома лично встретился с семьей Гершковича.

Напомним, что 30 марта в Екатеринбурге представители российской ФСБ задержали корреспондента WSJ Эвана Гершковича. На связь с редакцией он перестал выходить 29 марта.

Источник: WSJ

Джо Байден, Журналісти, журналістика, Російська агресія, США
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