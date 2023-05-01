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Эрдоган заявил о ликвидации в Сирии главаря ИГИЛ

Эрдоган заявил о ликвидации в Сирии главаря ИГИЛ
Фото: Getty Images

В субботу, 29 апреля, турецкая разведка в Сирии убила главаря Исламского государства (ИГИЛ).

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет CNN.

Речь идет об Абу аль-Хусейне аль-Хусейни аль-Кураши. По словам Эрдогана, Организация национальной разведки Турции (MIT) длительное время следила за лидером ИГИЛ.

Он также отметил, что страна продолжит борьбу против террористических организаций, добавив, что такая борьба способствует безопасности Европы.

Об аль-Кураши известно немного. Он возглавил ИГИЛ в ноябре 2022 года. Это произошло после того, как был убит его предшественник. При назначении аль-Кураши ИГИЛ назвала его “старым бойцом”.

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Источник: CNN
ИДИЛ, Реджеп Эрдоган, Туреччина
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