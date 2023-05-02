Над США снова зафиксировали воздушный шар неизвестного происхождения

Над США заметили неизвестный воздушный шар, сейчас американские военные его отслеживают.

Об этом сообщает NBC.

По словам трех американских чиновников, пока непонятно, что это за объект и кому он принадлежит. Шар пролетел над частью Гавайских островов.

Указано, что военные США отслеживают объект с конца прошлой недели. По их данным, он не представляет угрозы для воздушного движения или национальной безопасности. Также шар не подает сигналов.

Представитель Пентагона заявил, что шар летел на высоте 36 тыс. футов (более 10 км).

— Нет признаков того, что он маневрирует или контролируется иностранной или враждебной стороной. Шар не пролетал непосредственно над стратегической оборонной инфраструктурой или другими важными объектами для США, и не представляет военной или физической угрозы для людей на земле, — сообщили в ведомстве.

В то же время США все еще могут сбить воздушный объект, если он приблизится к земле. Сейчас шар медленно движется в сторону Мексики.

В феврале Соединенные Штаты сбили над своей территорией китайский шпионский воздушный шар.

Источник: NBC

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