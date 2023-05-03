В Брянской области из-за взрыва на железной дороге вновь сошел поезд с вагонами

В Брянской области неизвестные снова взорвали железную дорогу, по которой шел грузовой поезд с цистернами.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В сообществах публикуются фотографии и видео поврежденных вагонов.

Как видно из видео, на место уже выехали российские экстренные службы.

Также по опубликованным материалам можно увидеть, что поезд был грузовой, а не пассажирский, поскольку перевозил цистерны.

Отмечается, что инцидент произошел на однопутном перегоне Снежетьская – Белые Берега. По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения — тоже.

В госкомпании “Российские железные дороги” сход вагонов с рельсов в Брянской области объяснили “незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта”.

Сообщается, что из-за взрыва перевернулось около 20 вагонов.

В свою очередь глава Брянской области Александр Богомаз подтвердил подрыв на железной дороге.

— В районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте, — заявил он.

Напомним, накануне, 1 мая, под Брянском тоже произошел взрыв на железной дороге, из-за чего с путей сошел грузовой поезд, который перевозил топливо и строительные материалы.

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