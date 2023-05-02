Китай должен заставить Россию закончить свое полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом заявил посол США в Пекине Николас Бернс.

По его словам, это отвечает интересам Соединенных Штатов.

— Мы бы хотели, чтобы Китай заставил Россию вывести свои войска из Украины, чтобы она вернула все свои территории и во всех отношениях снова стала полностью суверенной, — заявил Бернс.

Дипломат добавил, что “было бы полезно”, если бы Китай заставил Россию не бомбить школы, больницы и жилые дома в Украине, чего бы хотели в Европе и в Киеве.

Николас Бернс говорит, что телефонный разговор между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским был хорошим первым шагом, впрочем пока непонятно, какие у этого шага будут последствия.

— Мы бы хотели, чтобы, давая советы России, Китай проявлял больше жесткости. Мы бы хотели действий, которые как можно скорее положили бы конец войне — разумеется, на условиях, которые могло бы принять украинское правительство, — отметил американский дипломат.

Несмотря на то, что Пекин подчеркивал свою позицию нейтралитета в российско-украинской войне, Китай все еще не осудил российскую агрессию.

Кроме того, за последний год Китай только укрепил экономические и дипломатические связи с Россией.

Источник : CNN

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