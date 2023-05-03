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Илья Нежигай, редактор ленты

Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт

БПЛА безпілотник
Фото: Depositphotos

Атака беспилотника по крыше Кремля была совершена относительно опытным оператором, судя по первым признакам.

Об этом заявил в комментарии The Guardian Самуэль Бендетт, специалист по беспилотникам из Центра военно-морского анализа США.

По его словам, судя по видео второго налета беспилотника, “похоже, что у него тонкие крылья”.

Это указывает на то, что атаку совершил опытный оператор, хотя и не обязательно связанный с государством. Отмечается, что использовался беспилотник Mugin-5 китайского производства.

Дроны с неподвижным крылом имеют большую дальность и продолжительность полета, чем простые и дешевые квадрокоптеры, а такой аппарат, как Mugin-5, теоретически может летать в течение семи часов со скоростью около 75 миль в час, что делает возможным эксплуатацию на больших расстояниях.

Аналитики также предположили, что беспилотник может быть украинским UJ-22, который имеет схожую скорость и дальность полета, согласно сайту производителя, но короткие кадры фильма и трудности с расширением до четкого изображения означают, что какая-либо точная идентификация невозможна.

Ряд налетов на российскую территорию с использованием беспилотников был приписан украинской стороне или российским партизанам, включая атаку в конце апреля на оккупированный Россией город Севастополь в Крыму, которая, по словам российских источников, была осуществлена роем беспилотников Mugin-5.

Беспилотники могут быть запрограммированы на нанесение ударов по конкретной цели на расстоянии, но, тем не менее, удивительно, что один из них смог подобраться так близко к Кремлю, прежде чем был сбит, отмечает The Guardian.

Напомним, в ночь на 3 мая неизвестный беспилотник атаковал Кремль.

В Кремле считают, что целью атаки было покушение на президента России Владимира Путина.

В то же время, власти Украины отрицают свою причастность к взрыву, добавляя, что не имели информации о подобных атаках.

Президент Владимир Зеленский находясь в Финляндии заявил, что Украине нет смысла атаковать Кремль, поскольку ВСУ защищают украинские территории, а оружия мало даже для этих целей.

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Кремль

Источник: The Guardian
Безпілотники, Дрони, Кремль, США
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