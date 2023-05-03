Соединенные Штаты планируют в среду, 3 мая, объявить о новом пакете военной помощи Украине в размере $300 млн, в который впервые будет включена ракета малой дальности воздушного базирования.

Об этом пишут Reuters и Politico со ссылкой на свои источники среди американских чиновников.

Ракета малой дальности, о которой идет речь, это Hydra 70. Эта неуправляемая ракета воздушного базирования производства компании General Dynamics. Подобные ракеты обычно запускаются из капсул, прикрепленных к самолетам.

Ракеты могут помочь украинским Вооруженным силам ослабить российские позиции и обеспечить поддержку с воздуха наступающим украинским сухопутным войскам, поскольку планы по контрнаступлению сохраняются.

По словам американских чиновников, говоривших на условиях анонимности, в комплект поставки войдут также и 155-мм гаубичные пушки.

Кроме того, будут отправлены боеприпасы для HIMARS и гаубиц, противотанковые ракеты TOW и минометы, сообщили источники.

Еще одна часть пакета — оборудование для сноса зданий и грузовики, сказали они. Они предупредили, что пакет еще дорабатывается и может измениться.

Финансирование пакета будет осуществляться с использованием президентских полномочий по сокращению вооружений, которые дают президенту право передавать предметы и услуги из американских запасов без одобрения Конгресса в чрезвычайных ситуациях. Материалы будут поступать из избыточных запасов США.

Пакет помощи в сфере безопасности станет 37-м пакетом, одобренным Соединенными Штатами для Украины с момента российского вторжения в феврале 2022 года. Общая сумма помощи США составляет почти $36 млрд.

Это происходит на фоне споров между Конгрессом и Белым домом о том, как лучше избежать катастрофического дефолта по государственному долгу. Многие республиканцы требуют резкого сокращения внутренних расходов в обмен на снятие лимита задолженности.

Однако члены обеих партий, включая спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и главного республиканца в Сенате Митча Макконнелла, настаивают на том, что они поддерживают продолжение помощи Украине.

Фото: Malinda

Источник : Politico, Reuters

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