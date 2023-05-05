РФ и Китай будут нагнетать пропаганду вокруг заявлений о дефолте в США — разведка

Директор Национальной разведки США Аврил Гейнс предупреждает, что РФ и Китай, вероятно, будут использовать ситуацию вокруг сообщений о возможном дефолте США в пропагандистских целях. Об этом сообщает Bloomberg.

– Почти наверняка обе страны используют такое событие в пропагандистских целях с помощью информационных операций, используя его как доказательство того, что политическая система США не функционирует, – заявила Гейнс в четверг на заседании сенатского Комитета по вооруженным силам.

Она отметила, что дефолт создал бы глобальную неопределенность по отношению к доллару, лидерству США и американским институтам.

Гейнс также подтвердила, что российско-украинская война усилила рычаги влияния главы Китая Си Цзиньпина на президента РФ.

По ее словам, Путин, вероятно, снизил свои амбиции в отношении Украины, поскольку попытки РФ захватить новые территории зашли в тупик.

Источник : Bloomberg

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