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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине

Санду
Фото: УНИАН

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что после захвата Украины Россия могла бы напасть на ее государство, и что Молдова сейчас находится в безопасности только благодаря стойкости украинского народа и власти, а также благодаря героическим усилиям ВСУ.

– Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине, – подчеркнула президент Молдовы.

Президент отметила, что в первые недели полномасштабного вторжения, когда такая угроза еще существовала, страна сосредоточилась на принятии беженцев из Украины.

На вопрос журналистов, планировала бы Санду уехать из Молдовы в случае нападения России, она ответила — нет.

–Я бы осталась, но мы рассчитывали на то, что нам придется помочь как можно большему количеству наших людей перейти в безопасное место, которым является Румыния, – добавила глава государства.

По мнению президента Молдовы, агрессией против Украины Кремль пытается восстановить СССР.

– Мы этого не хотим. Молдова была частью буферной зоны в течение 30 лет, и для нас это означало бедность, коррупцию, плохое управление, эмиграцию. Мы хотим быть частью демократического мира, – подчеркнула она.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия пытается дестабилизировать Молдову, используя выборы в Гагаузии. По ее словам, большинство кандидатов на предстоящих выборах главы автономной Гагаузии оказались российскими агентами.

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Источник: Financial Times
Майя Санду, Молдова, Російська агресія, Россия, Украина
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