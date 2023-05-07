Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Світ
Илья Нежигай, редактор ленты

СБУ о подрыве авто с Прилепиным: смерть — единственная перспектива для оккупантов

СБУ о подрыве авто с Прилепиным: смерть — единственная перспектива для оккупантов
Фото: СБУ

Спецслужбы Украины не могут подтвердить или опровергнуть свою причастность к подрыву автомобиля с российским пропагандистом Захаром Прилепиным.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, которую цитирует РБК-Украина.

— Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к тому или иному “хлопку”, который случается с оккупантами и их приспешниками, — сообщили в СБУ.

Вместе с тем, в ведомстве сообщили, что, как ранее неоднократно отмечал глава СБУ Василий Малюк, “для россиян, которые принесли на нашу землю войну, гибель людей и насилие, бавовна пылала, пылает и будет пылать”.

— Поэтому смерть — это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам. О том, кто стоит за тем или иным случаем — сможем говорить уже после нашей победы. Которая однозначно скоро наступит, — добавили в Службе безопасности.

Напомним, 6 мая в Нижегородской области России был взорван автомобиль, в котором ехал украинофоб, российский писатель и пропагандист Захар Прилепин, который получил тяжелые ранения.

В российском МВД говорят, что задержали мужчину, который якобы был причастен к подрыву автомобиля Прилепина. В Следственном комитете России добавили, что задержанный по подозрению в покушении на Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков признал свою вину.

Впоследствии губернатор Нижнего Новгорода сообщил, что пропагандиста прооперировали, а сам украинофоб Прилепин был введен в искусственную кому.

Война в Украине, Россия, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Днепре прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги
СБУ о подрыве авто с Прилепиным: смерть — единственная перспектива для оккупантов
Образовались большие очереди: оккупанты бегут из Мелитополя в Крым — Федоров
СБУ о подрыве авто с Прилепиным: смерть — единственная перспектива для оккупантов
Годами учатся и то, вон сколько перебили: оккупант жалуется на отсутствие специалистов на фронте — ГУР
СБУ о подрыве авто с Прилепиным: смерть — единственная перспектива для оккупантов
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог в Україні 2023
В Херсонской области саперы попали под обстрел: есть погибшие и раненые
СБУ о подрыве авто с Прилепиным: смерть — единственная перспектива для оккупантов
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
ДНК. Свои: как женщина ищет информацию о брате в плену РФ
СБУ о подрыве авто с Прилепиным: смерть — единственная перспектива для оккупантов
В Киеве прошел конгресс, посвященный женщинам в сфере безопасности и обороны
СБУ о подрыве авто с Прилепиным: смерть — единственная перспектива для оккупантов
Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город
СБУ о подрыве авто с Прилепиным: смерть — единственная перспектива для оккупантов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
СБУ о подрыве авто с Прилепиным: смерть — единственная перспектива для оккупантов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь