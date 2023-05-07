СБУ о подрыве авто с Прилепиным: смерть — единственная перспектива для оккупантов

Спецслужбы Украины не могут подтвердить или опровергнуть свою причастность к подрыву автомобиля с российским пропагандистом Захаром Прилепиным.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, которую цитирует РБК-Украина.

— Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к тому или иному “хлопку”, который случается с оккупантами и их приспешниками, — сообщили в СБУ.

Вместе с тем, в ведомстве сообщили, что, как ранее неоднократно отмечал глава СБУ Василий Малюк, “для россиян, которые принесли на нашу землю войну, гибель людей и насилие, бавовна пылала, пылает и будет пылать”.

— Поэтому смерть — это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам. О том, кто стоит за тем или иным случаем — сможем говорить уже после нашей победы. Которая однозначно скоро наступит, — добавили в Службе безопасности.

Напомним, 6 мая в Нижегородской области России был взорван автомобиль, в котором ехал украинофоб, российский писатель и пропагандист Захар Прилепин, который получил тяжелые ранения.

В российском МВД говорят, что задержали мужчину, который якобы был причастен к подрыву автомобиля Прилепина. В Следственном комитете России добавили, что задержанный по подозрению в покушении на Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков признал свою вину.

Впоследствии губернатор Нижнего Новгорода сообщил, что пропагандиста прооперировали, а сам украинофоб Прилепин был введен в искусственную кому.

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