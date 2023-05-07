В России загорелись склады с порохом, поселок поблизости эвакуируют

В российском поселке Первомайский Свердловской области начался пожар на складах с порохом.

Об этом пишут российские государственные информационные агентства со ссылкой на источники в экстренных службах РФ.

По словам собеседника агентства ТАСС, склады загорелись в результате лесного пожара.

— Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох, — сказал собеседник агентства.

Добавляется, что в поселке, где проживает около 400 человек, идет подготовка к эвакуации.

Позже в ГУ МЧС РФ подтвердили пожар на складах в уральском поселке Первомайский.

По предварительной информации пострадавших нет.

Впоследствии глава Режевского городского округа Иван Карташов на своей странице в соцсетях сообщил, что власти региона начали эвакуацию жителей поселка.

Параллельно с этим жители Екатеринбурга, который находится в 30 км от поселка Первомайский, начали жаловаться на сильный смог в воздухе. Говорят, что чувствуется запах гари из-за пожара.

Напомним, за уходящую неделю в России дважды загорелся Ильский нефтеперерабатывающий завод, находящийся в Краснодарском крае.

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