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Марта Бондаренко, редактор ленты

Сегодня США объявят о новом пакете военной помощи на $1,2 млрд — AP

США Україна
Фото: Getty Images

США предоставят Украине еще 1,2 млрд долларов долгосрочной военной помощи для укрепления ее противовоздушной обороны, поскольку Россия продолжает наносить удары по Украине беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американские официальные лица.

О новом пакете помощи должны объявить сегодня, 9 мая. Деньги предоставят в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины.

Эти средства будут потрачены в течение ближайших месяцев или даже лет для обеспечения будущих потребностей Украины в безопасности.

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В рамках помощи будут финансироваться системы ПВО HAWK, боеприпасы для ПВО и беспилотники для противовоздушной обороны. Кроме того, будет закупаться артиллерия, ракеты, получение спутниковых снимков.

Также деньги пойдут на текущее обслуживание и запасные части для различных систем.

Включая этот пакет, США предоставили Украине почти 37 млрд долларов в виде военной помощи с момента полномасштабного нападения России в 2022 году.

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Источник: AP
Война в Украине, США
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