Сегодня США объявят о новом пакете военной помощи на $1,2 млрд — AP
США предоставят Украине еще 1,2 млрд долларов долгосрочной военной помощи для укрепления ее противовоздушной обороны, поскольку Россия продолжает наносить удары по Украине беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американские официальные лица.
О новом пакете помощи должны объявить сегодня, 9 мая. Деньги предоставят в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины.
Эти средства будут потрачены в течение ближайших месяцев или даже лет для обеспечения будущих потребностей Украины в безопасности.
В рамках помощи будут финансироваться системы ПВО HAWK, боеприпасы для ПВО и беспилотники для противовоздушной обороны. Кроме того, будет закупаться артиллерия, ракеты, получение спутниковых снимков.
Также деньги пойдут на текущее обслуживание и запасные части для различных систем.
Включая этот пакет, США предоставили Украине почти 37 млрд долларов в виде военной помощи с момента полномасштабного нападения России в 2022 году.
8 мая в Украине - День памяти и примирения, именно 8 мая 1945 года гитлеровская Германия капитулировала. Президент Владимир Зеленский предложил парламенту окончательно установить эту дату, а не 9 мая, Днем памяти и победы над нацизмом.Кристина Гавриш, Юлия Захарченко