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Илья Нежигай, редактор ленты

США не видят изменений в активности или перемещении ядерного оружия РФ

Білий дім США
Фото: Unsplash

Несмотря на недавнее бряцание ядерным оружием со стороны российских чиновников, Соединенные Штаты не обнаружили никаких признаков перемещения или изменений в российских ядерных силах.

Об этом в комментарии американскому телеканалу CNN заявил высокопоставленный американский военный и высокопоставленный чиновник Белого дома.

Как следствие, США не внесли никаких изменений в собственную позицию, по словам этих же чиновников.

— Мы не видим никаких признаков изменений в стратегических силах России и продолжаем следить за ситуацией. Сейчас мы не видим ничего, что могло бы оправдать изменение наших стратегических сил, — заявил представитель Совета национальной безопасности США.

Российские лидеры неоднократно касались вопроса о перспективе ядерной войны в последние месяцы. После каждой такой угрозы США и их союзники отслеживали российские ядерные силы на предмет признаков перемещения или подготовки к их развертыванию.

Совсем недавно, в конце апреля, бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта “растет с каждым днем”.

Это уже не первый раз в этом году, когда Медведев затронул вопрос о перспективе ядерной войны. В январе он написал в Telegram о поддержке Украины со стороны США и НАТО, отметив, что “поражение ядерной державы в обычной войне может спровоцировать ядерную войну”.

Во вторник на параде ко Дню победы в России были продемонстрированы части российских ядерных сил, включая самую современную систему противовоздушной обороны С-400 и межконтинентальную баллистическую систему Ярс.

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США не видят изменений в активности или перемещении ядерного оружия РФ

Источник: CNN
Білий дім, Россия, США, Ядерна зброя
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