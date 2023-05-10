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Илья Нежигай, редактор ленты

Трамп проиграл судебное дело о сексуальных домогательствах и должен выплатить $5 млн компенсации

Трамп проиграл судебное дело о сексуальных домогательствах и должен выплатить $5 млн компенсации
Фото: Getty Images

Во вторник, 9 мая, суд присяжных Манхэттена признал бывшего президента Дональда Трампа ответственным за сексуальное насилие над писательницей Джин Кэрролл в ходе широко освещавшегося гражданского процесса.

Как пишет The New York Times, федеральное жюри присяжных, состоящее из шести мужчин и трех женщин, также признало 76-летнего Трампа ответственным за дискредитацию Джин Кэрролл, когда в октябре он опубликовал на своем сайте Truth Social заявление, в котором назвал ее дело “полной аферой” и “мистификацией и ложью”.

Присяжные решили, что Кэрролл доказала факт сексуального насилия со стороны Дональда Трампа, но отвергли обвинение в том, что она была изнасилована. Сексуальное насилие определяется в Нью-Йорке как сексуальный контакт с человеком без его согласия.

Присяжные присудили 79-летней Кэрролл компенсацию в размере $5 млн.

Хотя более десятка женщин на протяжении многих лет обвиняли Трампа в сексуальном насилии, а он всегда отрицал эти обвинения, дело Джин Кэрролл — первое подобное заявление, успешно рассмотренное судом присяжных.

Присяжные вынесли единогласный вердикт после трех часов обсуждения в Федеральном окружном суде на Манхэттене. Выводы суда являются гражданскими, а не уголовными, что означает, что Трамп не был осужден за какое-либо преступление и ему не грозит тюремное заключение.

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Источник: NYT
Дональд Трамп, Насилля, Насильство, Суд, США
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