В российском Шебекино под Белгородом прогремели взрывы

В российском городе Шебекино, что в Белгородской области, прозвучали взрывы.

О взрывах сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, взрывы произошли на российском аэродроме, что находится вблизи Шебекино.

По данным местного сообщества в Telegram, под обстрелом находится Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Местное население призывают спуститься в укрытие.

Telegram-каналы, в том числе и “Збройні сили України. Війна з окупантами”, опубликовали видео взрыва.

Кроме того, сообщается, что взрывы также слышны и в селе Новая Таволжанка, которое также находится в Белгородской области.

Местные власти, в том числе губернатор области, пока не комментировали информацию о взрывах.

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