В российском Шебекино под Белгородом прогремели взрывы
В российском городе Шебекино, что в Белгородской области, прозвучали взрывы.
О взрывах сообщают местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, взрывы произошли на российском аэродроме, что находится вблизи Шебекино.
По данным местного сообщества в Telegram, под обстрелом находится Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Местное население призывают спуститься в укрытие.
Telegram-каналы, в том числе и “Збройні сили України. Війна з окупантами”, опубликовали видео взрыва.
Кроме того, сообщается, что взрывы также слышны и в селе Новая Таволжанка, которое также находится в Белгородской области.
Местные власти, в том числе губернатор области, пока не комментировали информацию о взрывах.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников