Война – не голливудский фильм: Клеверли о быстрой победе Украины
Когда Украина начнет контрнаступление, не стоит ожидать простой и быстрой победы в войне.
Об этом во время выступления в Вашингтоне перед членами Атлантического совета заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
— Война – это не голливудский фильм, — сказал он.
Клеверли отметил, что Украина за время этой войны уже превзошла все мыслимые ожидания, но Британия и ее союзники должны оставаться реалистами и не терять решимости на случай, если Путин задумает эскалацию конфликта.
Клеверли дал понять, что Лондон готов оказывать Киеву дополнительную и более широкую военную помощь.
— Нам нужно привести этот конфликт к завершению, и сделать это быстро. С нашей точки зрения, Украина должна победить, и для этого мы должны предоставить ей необходимые инструменты, — сказал министр.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции заявил об активной помощи Украине в войне и необходимости продления зернового соглашения
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников