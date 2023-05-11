США разрешили первую передачу конфискованных у РФ активов на пользу Украины
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд разрешил первую передачу конфискованных российских активов для использования в Украине.
Об этом говорится в заявлении Гарланда, которое приводит Reuters.
В прошлом году Министерство юстиции предъявило российскому олигарху Константину Малофееву обвинения в нарушении санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину, заявив, что он обеспечивал финансирование россиян, продвигающих сепаратизм в Крыму.
В то время, сказал Гарланд, он также объявил об “аресте миллионов долларов со счета в американском финансовом учреждении, прослеживаемом в связи с нарушением Малофеевым санкций”.
В феврале 2023 года Гарланд заявил, что он санкционировал перевод этих денег для использования в Украине.
— Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним, — говорится в его заявлении.
Ранее на пользу Вооруженным силам Украины были переданы более 300 млн грн, которые ранее принадлежали сыну беглого президента Виктора Януковича Александру.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников