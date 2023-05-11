США разрешили первую передачу конфискованных у РФ активов на пользу Украины

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд разрешил первую передачу конфискованных российских активов для использования в Украине.

Об этом говорится в заявлении Гарланда, которое приводит Reuters.

В прошлом году Министерство юстиции предъявило российскому олигарху Константину Малофееву обвинения в нарушении санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину, заявив, что он обеспечивал финансирование россиян, продвигающих сепаратизм в Крыму.

В то время, сказал Гарланд, он также объявил об “аресте миллионов долларов со счета в американском финансовом учреждении, прослеживаемом в связи с нарушением Малофеевым санкций”.

В феврале 2023 года Гарланд заявил, что он санкционировал перевод этих денег для использования в Украине.

— Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним, — говорится в его заявлении.

Ранее на пользу Вооруженным силам Украины были переданы более 300 млн грн, которые ранее принадлежали сыну беглого президента Виктора Януковича Александру.

Источник : Reuters

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