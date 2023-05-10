США нейтрализовали вредоносное ПО, с помощью которого РФ 20 лет воровала секретные документы НАТО

Министерство юстиции США объявило о завершении операции под кодовым названием MEDUSA, призванной ликвидировать вредоносное ПО, которое Россия использовала для кибершпионажа.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что международная сеть компьютеров была заражена вредоносной программой Snake. Как утверждают Штаты, за преступными действиями стоит подразделение 16-го центра ФСБ России.

Это подразделение, которое в судебных документах называют Turla, в течение 20 лет использовало версии Snake для кражи секретных документов из “сотен компьютерных систем” по меньшей мере 50 стран-членов НАТО, а также из “других интересующих Россию объектов”.

Turla распространяла украденные документы через тайную сеть компьютеров, зараженных программой. Указано, что офицеры ФСБ ежедневно проводили операции с использованием Snake из учреждения в Рязани.

В американском ведомстве указывают, что в ходе операции под названием MEDUSA было отключено вредоносное программное обеспечение Snake на скомпрометированных компьютерах с помощью созданного ФБР инструмента под названием PERSEUS, который выдавал команды, заставлявшие вредоносное ПО Snake перезаписывать свои собственные жизненно важные компоненты.

Заместитель генпрокурора Лиза Монако назвала Snake “одним из самых сложных российских инструментов кибершпионажа, который в течение двух десятилетий использовали для достижения авторитарных целей РФ”.

Источник : Минюст США

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